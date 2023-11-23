«Нюхает мою попу»: москвичка пожаловалась на агрессивную пару в метро Москвичка сняла на видео свой конфликт с супружеской парой в метро в час пик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичка пожаловалась, что в метро на нее напала супружеская пара, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». 23-летняя пассажирка подземки рассказала, что сначала дама сделала ей замечание за расположение в вагоне — девушка стояла задом к сидевшему на кресле взрослому мужчине, супругу возмущенной пассажирки.

Утверждает, что ее молодой человек — собака. Нюхает мою попу, — говорит на видео девушка.

После, по ее словам, обиженная пассажирка начала распускать руки. Потом к потасовке присоединился ее супруг и даже попытался придушить оппонентку. Теперь девушка сняла побои и готовится обратиться с заявлением в полицию.

Всю дорогу он сидел, не отсвечивал, потом встал, начал со мной ругаться, а потом душить. Я была в ужасном стрессе, очень напугана, — рассказала девушка.

Ранее в Москве на станции метро «Мичуринский проспект» мужчина набросился с ножом на пассажира. Здоровью пострадавшего был причинен легкий вред, а против нападавшего завели уголовное дело по соответствующей статье.

17 ноября в столице задержали мужчину, открывшего стрельбу из ружья перед входом в западный вестибюль станции метро «Рязанский проспект». По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.