Няню коррекционного детсада в Москве заподозрили в избиении детей В Москве мать мальчика с аутизмом заподозрила новую работницу детсада в насилии

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В Москве мать шестилетнего мальчика с расстройством аутистического спектра заподозрила няню коррекционного детского сада в избиении детей, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина рассказала каналу, что 18 апреля ей отдали ребенка с кровоподтеком под глазом. Сам мальчик при этом не говорит.

Речь идет о коррекционном детском саде № 1708 на Крупской улице, куда женщина приводит ребенка с понедельника по пятницу. Собеседница SHOT сообщила, что 18 апреля пришла за сыном и увидела под его глазом кровоподтек. Сперва работники не смогли ответить на вопрос, откуда у ребенка взялась травма, но после заверили, что мальчик якобы ударился о стул.

Ситуация осложняется тем, что пострадавший мальчик болен аутизмом и не разговаривает. Женщина подозревает, что ее ребенка избила новая няня, которая недавно пришла работать в детский сад. По словам матери, у мальчика стали появляться синяки вскоре после того, как новая работница пришла в учреждение.

Женщина утверждает, что это не первый случай, когда ее сын возвращается из детсада с синяками. Она рассказала, что пообщалась с другими родителями и выяснила, что их дети тоже приходят домой с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Ранее специалисты ММЦ имени Пирогова объяснили, что дети с расстройством аутистического спектра с рождения гиперчувствительные, а также испытывают проблемы со взаимодействием с миром. По их словам, аутизм проявляется в первые пять лет жизни.