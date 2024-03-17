Няня укусила четырехлетнего ребенка в Москве SHOT: в Москве няня укусила 4-летнего ребенка в целях воспитания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве няня укусила четырехлетнего ребенка, чтобы отучить его от этой привычки, сообщает Telegram-канал SHOT. Родители мальчика увидели странный след на ручке малыша, после чего отвезли его в больницу. Там выяснилось, что травма является укусом.

Отмечается, что за маленьким мальчиком присматривала 60-летняя няня Галина Ивановна. Вечером отец вернулся домой и заметил синяк на руке сына. Няня объяснила, что таким образом пыталась отучить кроху кусаться. Мужчина повез малыша в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, там мальчику диагностировали ушиб предплечья и отпустили домой. Теперь няню проверяют полицейские.

Ранее в Санкт-Петербурге раздетый и голодный ребенок оказался в подъезде из-за недосмотра няни, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина упустила мальчика из вида, и он оказался в парадной. Ребенка нашли соседи. Отмечается: до того как мать пострадавшего мальчика узнала о случившемся, они успели обойти квартиры на этаже, а охрана ЖК вызвала правоохранителей.

Как писал в феврале РБК, в России спрос на услуги нянь значительно превышает предложение. В текущем году работодатели готовы взять на работу 3,2 тысячи гувернанток, при этом в активном поиске такой вакансии находятся лишь 8,3 тысячи человек.