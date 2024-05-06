«Ну, саркома! Третий раунд, собака!»: в Москве блогер умер от рака сердца

Фото: Социальные сети

Игорь Барский

Блогер-геймер Игорь Барский умер после чуть менее трех лет лечения от саркомы сердца. О смерти сообщили его родственники на странице в соцсети «Вконтакте». Об истории пациента, до конца боровшегося с редким злокачественным новообразованием, читайте в материале NEWS.ru.

Борьба до четвертой стадии

В 2021 году Игорю диагностировали ангиосаркому левого предсердия — редкое онкологическое заболевание, выявляемое в популяции у одного человека на пять миллионов населения. Первыми симптомами стали повышенные давление и температура — это произошло в марте. Подтвердить диагноз у онколога смогли только спустя пять месяцев. Позже был рецидив, с которым Игорь удачно справился, но третий рецидив оказался фатальным.

«Ну что, саркома? Не хочешь ты меня отпускать? Нравится тебе во мне сидеть? Придётся отпустить. Третий раунд, собака. Я-то готов. Готова ли ты?» — писал Игорь Барский в своем блоге «Радио Саркома» в августе 2023 года.

Оказалось, что болезнь тоже была настроена серьезно. В октябре на фоне лечения у Игоря открылось кровохарканье. Медики срочно прооперировали мужчину с диагнозом тромбоэмболия легочной артерии. Уже в марте врачи дали неутешительный прогноз.

«Имел вчера разговор со своим врачом онкологом, по поводу исследований и проч. И я решил спросить напрямую — что же всё таки происходит? Ответ был неутешительный — четвертая стадия. Да, она самая. Не думал, что я до неё дойду, но дошёл. К сожалению», — написал пациент в блоге.

Этот пост был написан с надеждой и завершался словам: «Надеюсь увидимся, услышимся. Должен же на моей серой ветке быть Цветной бульвар».

Перестал вставать на ноги

Менее чем за неделю до смерти, 26 апреля Игорь записал последнее видео. Он провел стрим на личной странице, где жаловался, что текущий рецидив оказался еще больнее предыдущих. Он перестал вставать с кровати из-за серьезных болей в ноге и спине. В очередном курсе химиотерапии ему отказали из-за анализов.

Фото: Социальные сети Игорь Барский

На видео мужчина периодически испытывает сильную боль. Его утренний пульс показывал 114 ударов в минуту. При этом Игорь пытался показать хорошее настроение. Обсуждал в основном российскую рок-музыку.

«Чуду есть место и варианты есть всегда», — передавал слова врачей Игорь в онлайн-общении с друзьями.

После Игорь не выходил на связь в Сети, не публиковал новые посты. Только 4 мая родственники сообщили на его странице, что Игорь умер.

«Спи, мой сыночек дорогой. Покойся с миром. Мама», — появился комментарий к посту о смерти мужчины.

Редкий диагноз

Сердце, хоть и составляет нозологию, от которой чаще всего люди умирают, но оно реже всего подвержено онкологическим заболеваниям. В случае с раковыми опухолями сердце чаще страдает от метастаз их ближайших больных органов. В отношении них новообразования сердца встречаются в 40 раз реже. Пик диагностики приходится на возраст 40-50 лет. Игорь немного не дожил до 40, ему было 38.

Ученые пока не могут достоверно определить особенности формирования опухоли. К факторам риска канцерогенеза относят проблемы с оттоком лимфы — человек часто имеет опухлость в конечностях из-за скопления жидкости. Также на развитие заболевания может влиять радиационное облучение, воздействие химикатов.

Ангиосаркома сердца имеет неблагоприятное течение, поскольку ее сложно выявить до радикального развития болезни. Само по себе заболевание отличается высокой агрессивностью. Средняя продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза составляет от 10 до 36 месяцев, что зависит от размеров опухоли и ее ответа на проводимое лечение.

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