Новый апокалипсис: как выглядит Москва после аномального снегопада

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Последствия снегопада в Москве

Москва пытается оправиться от последствий снегопада, ставшего для 3 декабря самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Как отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в воскресенье в столице выпало 11 мм осадков, а в подмосковном Можайске — 14 мм.

Метель доставила немало проблем жителям и городским службам Москвы. Осадки спровоцировали семибалльные пробки, перенос матча «Локомотив» — «Зенит» и массовую аварию с участием 20 автомобилей в Подмосковье.

Как выглядит Москва после снегопадов — в фотогалерее NEWS.ru.

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