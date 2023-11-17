Новорожденного ребенка выписали из квартиры в Москве

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В Москве из квартиры выписали новорожденного ребенка, рассказал NEWS.ru отец мальчика Алексей Лябин. По его словам, соответствующее извещение прислало отделение МФЦ. Отец сообщил, что из-за выселения невозможно оформить страховой полюс на ребенка и получить выплаты. Он собирается обжаловать это решение.

Сотрудники МФЦ прислали извещение о выселении моего новорожденного сына без оснований, без решения суда как положено в таких случаях с несовершеннолетнего, то есть в чистое поле, порвав регистрацию. Полис не получить, ни лечится не получится ,ни выплат, — рассказал Алексей Лябин.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, как родственники могут оставить пенсионера без квартиры ещё при жизни. По его словам, это может произойти в случае замены договора завещания на договор дарения.

Часто родственники пытаются избежать уплаты налогов и просят пенсионера подписать квартиру в дар. Но в момент подписания договора жильё полностью переходит в их собственность. И в любой момент новый собственник может выгнать пожилого родственника на улицу. В случае с завещанием заполучить квартиру родным пенсионера можно будет только после его смерти.