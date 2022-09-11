Новое колесо обозрения в Москве работает с ограничениями Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ работает в ограниченном режиме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ возобновило работу с ограничениями, заявили РИА Новости в пресс-службе. Ранее в Сети сообщали о перебоях в работе аттракциона.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься, — сказали в пресс-службе.

10 сентября в день открытия колеса обозрения посетители отмечали, что аттракцион несколько раз останавливался. В соцсетях москвичи также жаловались на гигантскую очередь из-за задержек с его запуском. Многие люди простояли в ней более двух часов, но не смогли попасть на колесо обозрения и сдавали билеты.

«Солнце Москвы» открыл президент России Владимир Путин. Глава государства и мэр столиы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходил праздничный концерт в честь Дня города.

140-метровое колесо обозрения стало крупнейшим в Европе. Ранее это почетное звание принадлежало London Eye высотой 135 метров.