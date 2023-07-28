Ногу четырехлетнего мальчика зажало эскалатором в московском метро Ногу ребенка зажало эскалатором на станции метро «Чистые пруды» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на станции метро «Чистые пруды» эскалатором зажало ногу четырехлетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. ЧП произошло из-за невнимательности родителей ребенка.

Сегодня около 11:45 на эскалаторе в переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» <...> у мальчика трех-четырех лет нога попала в ленту эскалатора. Эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь, — сообщили в дептрансе.

Медики оказали мальчику помощь, серьезных травм нет, родители отказались от его госпитализации.

В начале января на станции «Окружная» в метро Москвы в эскалатор затянуло голову 11-летнего мальчика. ЧП попало на видео, на котором видно, как ребенок на эскалаторе положил руку на поручень и облокотил на нее голову, впоследствии их затянуло под навесную конструкцию. Школьника вытащили и госпитализировали, он был доставлен в реанимацию, через несколько дней мальчику провели операцию. Отец пострадавшего сообщал, что для восстановления его сыну необходимо было еще около двух месяцев.

В июне полиция начала разыскивать пассажира, который снимал незнакомую девушку под юбкой, стоя за ней на эскалаторе парой ступенек ниже. Потерпевшая грозилась привлечь к ответственности также и другого мужчину, который снимал все происходящее на видео.