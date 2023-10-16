«Нога не влезала в обувь»: хирург о спасении москвички с тромбом Подмосковные хирурги спасли жизнь пациентке с 7-сантиметровым тромбом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Жуковской больницы успешно провели операцию по удалению 7-сантиметрового тромба у 40-летней пациентки, рассказал NEWS.ru заведующий отделением сосудистой хирургии больницы Владимир Никольский. По его словам, ее нога увеличилась до таких размеров, что не влезала в обувь. Кожный покров на ногах пациентки стал фиолетовым.

В ходе обследования выяснилось, что причиной отека ног стало образование подвижного тромба. Он был прикреплен к сосудистой стенке только одним концом. По словам Никольского, тромб представлял серьезную опасность для здоровья пациентки, так как он мог в любой момент оторваться. Врачи приняли решение провести экстренную операцию. В ходе нее специалисты имплантировали в нижнюю полую вену кава-фильтр, предназначенный для перехвата «улетевшего» тромба.

Не была понятна причина возникновения тромба, поэтому сосудистые хирурги приступили к комплексному обследованию пациентки, в ходе которого выявили у нее генетическое наследственное заболевание. Поэтому дальнейшее нахождение ловушки было опасным, — рассказал Никольский.

Врачи пришли к выводу, что дальнейшее нахождение кава-фильтра в организме пациентки может представлять угрозу для ее жизни. Они решили удалить сначала сам подвижный тромб, а затем и фильтр.

Как сообщалось ранее, врачи КГБУЗ «Краевая клиническая больница» имени профессора С. И. Сергеева удалили гигантскую миому матки весом шесть килограммов. После проведения операции пациентка чувствовала себя нормально. Ее уже выписали из больницы.