Ночные шалости панды Катюши попали на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новое видео с маленькой пандой Катюшей. На этот раз в объектив попали ночные шалости малышки, которая принялась грызть и обнимать бревенчатую лесенку, пока ее мама Диндин спала в стороне.

Мама спит, она устала. Ну и я мешать не стала... Катюша самостоятельная девочка, играет в стороне, днем выспится, — подписала ролик Акулова.

На видео заметно, что малютка-панда сначала активно вертится на спине, а потом начинает крутиться возле бревенчатых перил. Катюша то подлезает снизу, то сбоку, то вверх тормашками, будто танцуя какой-то экзотический танец. Все это время мама Диндин спокойно посапывала в своем уголке.

Также появилось видео, на котором панда Катюша демонстрирует ловкость. На ролике обитательница вольера первый раз прошла по бетонному дереву, сама развернулась на нем и смогла слезть без посторонней помощи. Приключения Катюши происходили при лучах солнца.

Ранее Катюша попыталась отобрать у мамы ветку дерева. На опубликованном видеоролике панда захотела съесть именно ее обед. Светлана Акулова предположила, что у панды Диндин растение вкуснее, по мнению дочери.