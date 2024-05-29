Ночная жизнь панды Катюши попала на видео Акулова опубликовала видео из ночной жизни панды Катюши

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новые кадры панды Катюши, сделанные в ночное время. На них медвежонок при тусклом свете в вольере лазает по лестнице, играет и не дает уснуть своей маме Диндин.

Ночная жизнь Катюши. Сама не спит и маме не дает, — подписала видео Акулова.

Накануне Катюша отказалась от завтрака в виде сочной веточки. По словам Акуловой, малышка тяжело проснулась, поскольку резвилась и игралась всю ночь.

Катюша и Диндин часто играют вместе, и недавно маленькая панда покусала маму. Как заметила Акулова, малышка сделала это в шутку. Бамбуковый медвежонок играючи напал на родительницу из-за того, что последняя перегородила путь на деревянную горку.

До этого панда получила съедобный подарок в виде цветка из бамбука и морковки и попробовала его на вкус. Акулова опубликовала видео, в котором животное после вручения презента отвернулось от камеры, помахивая лапкой. На других кадрах Катюша демонстрирует ловкость. На ролике обитательница вольера первый раз прошла по бетонному дереву, сама развернулась на нем и смогла слезть без посторонней помощи.

24 мая медвежонку исполнилось девять месяцев. Руководительница учреждения отметила, что Катюша весит 27 килограммов, умеет ползать по бревнам и купаться в бассейне.