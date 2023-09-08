В столичной подземке прошла очередная акция «Ночь в метро». На этот раз в рамках акции на станции «Маяковская» прошел музыкальный концерт. Для гостей московского метрополитена выступил знаменитый джазовый исполнитель Игорь Бутман.
Как с юмором заметил сам музыкант, повод для встречи — «за новый выход». Ранее на станции был лишь один выход, джазмен напомнил об этом зрителям, и с улыбкой подчеркнул повод.
Как прошел подземный концерт — в галерее NEWS.ru.
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Акция «Ночь в метро» на станции Маяковская Московского метрополитена