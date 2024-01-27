Незрячие и слабовидящие смогут «познакомиться» с Гоголем в Москве Тактильную копию Гоголя напечатали на 3D-принтере и установили в Москве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Тактильный макет памятника классику русской литературы Николаю Гоголю напечатали на 3D-принтере и установили в музее писателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного правительства. Монумент представляет собой маленькую копию памятника, созданного скульптором Николаем Андреевым в 1909 году. Незрячие и слабовидящие посетители Дома Гоголя теперь смогут познакомиться с обликом писателя.

Тактильный макет создан в рамках инклюзивного проекта «Дом Гоголя. Без границ», который реализуется на территории музея с 2022 года. Он направлен на формирование в музее доступной среды, — говорится в сообщении.

3D-макет писателя появился на первом этаже музея на Никитском бульваре, ознакомиться с экспонатом и потрогать его могут все желающие. Кроме того, в залах Дома Гоголя организовали удобную навигацию с использованием шрифта Брайля для незрячих и слабовидящих посетителей. Также в комплексе разместили книги с рельефно-графическими изображениями, описывающими экспонаты.

Ранее исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова сообщила, что первые незрячие добровольцы в России получат электронное зрение в 2024 году. Для этого фонд и некоммерческая лаборатория «Сенсор-Тех» разрабатывают линейку нейроимплантов ELVIS, которые позволяют возвращать зрение и слух, корректировать заболевания мозга и неврологические нарушения.