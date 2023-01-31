Незаконную недвижимость в Москве выявят при помощи снимков из космоса

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Для выявления незаконной недвижимости на территории Москвы начнут использовать спутниковые снимки столицы, заявил глава Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Иван Бобров. По его словам, эту систему станут использовать уже в 2023 году. Так столичные власти будут проверять территории, которые нельзя исследовать при помощи квадрокоптеров. Бобров заметил, что в настоящее время более 82% нарушений выявляются с применением цифровых технологий, передает ТАСС.

На текущий год мы планируем добавить в работу по анализу спутниковые снимки, мы уже взаимодействуем с коллегами из «Роскосмоса» и с иными поставщиками космических снимков с тем, чтобы увеличить частоту анализа городской территории — к тем четырем запланированным облетам города квадрокоптерами у нас добавятся еще дополнительные периоды космосъемки, — сообщал руководитель инспекции.

В Москве, заметил Бобров, довольно много зон, где невозможно использовать квадрокоптеры. Нововведение поможет решить эту проблему.

Он рассказал, что в прошлом году ведомство выявило примерно 3,8 тысячи объектов с нарушениями. Из них демонтировали свыше 2,7 тысячи незаконных построек. Их общая площадь составляет 575 тысяч квадратных метров.

Ранее директор по стратегии Ярослав Кабаков рассказал, что в Москве завершился основной этап приватизации предприятий, город постепенно снижает долю своего участия в конкурентных сферах экономики. Он отметил, что действия властей по устранению протекционизма предприятий логичны и стимулируют бизнес-активность в столице.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, в Москве к 2023 году осталось 77 предприятий, которые находятся в уставном капитале города.