Неудачный побег панды Катюши от мамы Диндин попал на видео Панда Катюша попыталась сбежать от мамы Диндин и попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новое видео с пандой Катюшей и ее мамой Диндин. На кадрах видно, как малышка попыталась сбежать от материнского надзора, взобравшись на горку, однако медведица схватила ее за лапу и подтащила к себе.

Попытка побега у Катюши не удалась. Мама Диндин ловкая и быстрая, — написала автор материала.

Ранее Акулова опубликовала видео, на кадрах которого Катюша попыталась привлечь внимание мамы. Животные сидели на бревнышках: медведица расположилась у стенки, а малышка — перед ней, при этом маленькая панда всячески пыталась привлечь внимание сонной Диндин.

До этого панды из Московского зоопарка собрались на семейный завтрак. Сначала Диндин порадовали сочным бамбуком. Она сидела на деревянных брусьях, наслаждаясь завтраком на свежем воздухе. Жуи, отец Катюши, решил спрятаться в углу вольера, чтобы не делиться с кем-либо своим лакомством. Ему достался гигантский росток бамбука.

Кроме того, Катюша сыграла с мамой в догонялки в уличном вольере Московского зоопарка. В минутном ролике можно увидеть, как животные бегают друг за другом у деревянной горки. Подписчики Акуловой отметили, что Катюша стала достаточно быстрой и ловкой, поэтому Диндин тяжело за ней угнаться.