Нетрезвая девушка напала на жительницу Королева после замечания ее компании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нетрезвая женщина напала на жительницу Королева после замечания в адрес ее компании. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей лица и синяки, информирует Telegram-канал SHOT.

57-летняя Юлия Васильевна поделилась подробностями избиения. По ее словам, группа молодых людей и девушек громко вела себя на площадке в течение нескольких часов. В компании было около 10 человек, включая несовершеннолетних. Женщина не могла уснуть и вышла на улицу, чтобы попросить молодых людей угомониться. Потерпевшая сослалась на закон о тишине, который действует в Подмосковье с 21:00 до 08:00. Однако женщину никто не послушал.

Жительница повздорила с несколькими из них, после чего вызвала полицию. Юлия Васильевна утверждает, что к ней подошла девушка и несколько раз ударила ее по лицу. Женщина не устояла и упала. Юлия Васильевна уточнила, что избиение продолжилось.

Пострадавшая заявила, что у нее разбиты челюсть и нос, появился синяк под глазом. Прибывшие на место врачи диагностировали ушибы мягких тканей лица. Юлия Васильевна написала заявление в полицию. Правоохранители задержали и допросили двух людей из той компании. Полиция также задержала девушку. По факту происшествия ведется проверка.

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