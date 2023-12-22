Несовершеннолетнюю студентку с колотыми ранениями нашли в общежитии РАНХиГС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студентку первого курса колледжа КМПО нашли без сознания в общежитии РАНХиГС, сообщил Telegram-канал Baza. На теле девушки были обнаружены шесть колотых ран, две в области шеи и еще четыре в области груди. Студентка лежала в комнате на пятом этаже.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи экстренно доставили 16-летнюю девушку в больницу. На данный момент о ее состоянии неизвестно.

Со ссылкой на близких студентки канал сообщил, что в последнее время она находилась в подавленном состоянии. По его информации, у девушки были проблемы с учебой и родителями.

Ранее сообщалось, что уроженка Туапсе, переехавшая в Санкт-Петербург ради поступления в колледж дизайна, попыталась покончить с собой в туалете одного из крупных гипермаркетов Северной столицы. Там девушка подрабатывала за стойкой связи. Ее обнаружили в уборной в состоянии средней тяжести и экстренно госпитализировали.

Коллеги девушки рассказали, что она отличалась повышенной тревожностью. По их словам, ранее студентка уже причиняла себе увечья. Сотрудникам скорой помощи удалось стабилизировать состояние студентки.