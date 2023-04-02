Несколько городов Подмосковья подтоплены МЧС Подмосковья: в Дмитрове, Коломне и других городах региона зарегистрированы подтопления

Фото: Главное управление по Московской области

Управление МЧС по Московской области продолжает наблюдать за подтоплениями в Луховцах, Восекресенске, Можайске, Дмитрове, Ступине и Коломне, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Луховицах при этом спасатели помогают жителям выехать из подтопленной местности.

В Луховицах, Воскресенске, Дмитрове, Можайске, а также Коломне и Ступине зафиксировано подтопление. Осуществляется мониторинг ситуации, — сообщаетпресс-служба управления МЧС.

Всего в России сейчас в зоне подтопления находятсяболее 30 регионов. Наиболее сложная ситуация в Брянской области.

Ранее спасатель Александр Егоров призвал при риске затопления убирать все вещи из подвалов, а также уплотнять окна и двери на цокольных этажах своего жилья. Также следует собрать рюкзак или сумку с документами, теплыми вещами и запасом продуктов на случай, если дом придется покинуть. Эксперт подчеркнул, что жители домов в зоне потенциального подтопления часто переоценивают свои силы и не решаются на эвакуацию, что очень опасно для жизни.