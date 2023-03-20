Несколько москвичей подрались с охранниками, не пустившими их в клуб

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве несколько человек схлестнулись с охранниками ночного клуба после того, как те отказались пустить их внутрь, в результате между ними завязалась драка, видео которой опубликовано РЕН ТВ. Потасовка произошла на Покровском бульваре. Двум участникам конфликта потребовалась помощь врачей, двух других забрали в отделение полиции.

На кадрах видно компанию из трех человек, которая стоит на улице перед входом в клуб. Парень в светлом пиджаке матом ругается на охранников и хлопает дверью, затем один из них выбегает на улицу и бьет в лицо его приятеля. Досталось и девушке, которая пыталась отвести своего молодого человека в сторону. Юноша в пиджаке замахнулся на охранника пакетом и, вероятно, разбил о его голову бутылку. На помощь пришли коллеги охранники, которые принялись избивать грубияна.

После драки к медикам обратились 20-летний парень и 28-летняяя женщина. Двух других участников драки доставили в полицию, где на них составили административные протоколы.

Ранее в Москве двое приятелей устроили массовую драку на чужой свадьбе. Незваные гости заявились в ресторан, где проходило торжество, и потребовали их обслужить. После этого они сами позвонили в полицию, сообщив, что их избивает толпа людей.