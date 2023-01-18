Несколько автомобилей столкнулись на МКАД Фура наехала на разделительное ограждение на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что на 2-м километре МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей, пишет «Москва 24». Отмечается, что по этой причине движение в районе пересечения с шоссе Энтузиастов затруднено. В ведомстве уточнили, что на месте работают оперативные службы.

На 2-м километре МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. Движение перекрыто по левым и двум средним полосам в двух направлениях, — сказано в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгоградской области фура столкнулась с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них девочка четырех лет.

11 января в результате аварии с участием самосвала и автобуса в Краснодарском крае пострадали семь человек. По данным СМИ, водитель автобуса скончался на месте. Остальные шестеро пострадавших были госпитализированы. Отмечалось, что виновником аварии был водитель КамАЗа: он на скорости проехал на красный свет, не пропустив вперед маршрутный автобус ПАЗ.