Росгвардейцы «культурно и технично» задержали неплательщика алиментов Неплательщик алиментов назвал свое задержание в Москве «культурным и техничным»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии Москвы за распитие алкоголя в общественном месте задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе ведомства. В отделении 47-летний задержанный кратко, но емко описал момент своего задержания.

Культурно, технично, без проблем, — сказал мужчина.

В Росгвардии уточнили, что иногда отмечают отличившихся на службе сотрудников, однако на этот раз «особого поощрения не будет», поскольку правоохранители лишь выполняли свою работу. А случай с неплательщиком алиментов может только войти в рубрику «курьез дня», добавили в ведомстве.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина Украины, который обвиняется в жестоком убийстве пожилой пары. Правоохранители остановили мужчину для проверки документов, после чего выяснилось, что он находится в розыске с 2016 года.

В городе Сибае Башкирии полиция недавно задержала 19-летнего студента медицинского колледжа, который избил одногруппницу в кабинете после спора в групповом чате. Молодой человек кричал на девушку, что у той нет матери, а также пожелал, чтобы ее отца, находящегося в зоне СВО, съели медведи. Уточняется, что задержанный признал вину в содеянном.