Мигрант задел пулей москвичку из-за замечания о курении Mash: в Москве мигрант задел пулей москвичку, попросившую не курить при дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигрант воспользовался пневматическим пистолетом на автобусной остановке в Москве, разозлившись из-за замечания о курении, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, мужчина выстрелил в землю после того, как женщина попросила его отойти, беспокоясь о здоровье шестилетней дочери. Утверждается, что перед выстрелом иностранец сказал: «Ненавижу русских, Америка лучше!»

Инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской. По данным Mash, выпущенная в землю пуля срикошетила в руку женщины. После этого стрелявший и его приятель прыгнули в автобус, чтобы скрыться с места происшествия, но мужчин перехватили сотрудники полиции. Оказалось, что незадолго до этого иностранец также стрелял в другую женщину.

Mash пишет, что мужчину задержали. По данным канала, им оказался 23-летний уроженец Таджикистана. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина спас свою соседку от домогательств мигранта. Мужчина удерживал иностранца до приезда сотрудников полиции.

Несколькими днями ранее арестовали 18-летнего мигранта, который напал на девятилетнюю девочку в лифте дома на северо-востоке города. В СК рассказали, что преступник проживал в Москве нелегально.