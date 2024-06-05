Немецкий бизнесмен пропал после визита в посольство Германии в Москве Spiegel: приговоренный бизнесмен Новак пришел в посольство ФРГ в Москве и исчез

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание посольства Германии на Мосфильмовской улице в Москве

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренный в России к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, пропал в Москве, сообщила газета Der Spiegel. Известно, что в понедельник, 3 июня, он попытался найти убежище в посольстве Германии в Москве, однако после не увенчавшихся успехом многочасовых переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмиссии и исчез.

Адвокат Новака Константин Елфимов рассказал, что после приговора Тушинского суда Москвы мужчина «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму». Дозвониться до него не удалось, при этом, как отметил представитель предпринимателя, Новак — ответственный человек.

Он обязательный человек. Может, он в больнице. Я не знаю, где он, мы пока не можем дозвониться, инспектор пока тоже, — добавил адвокат.

Ранее Тушинский районный суд Москвы приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима за хищение акций каршеринговой компании. Бизнесмену также выписали штраф в 800 тысяч рублей. Второй фигурант — Ильнур Азмуханов — получил четыре года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Требование истца удовлетворено частично — на 393 млн рублей.

Уголовное дело возбудили еще в сентябре 2021 года. Иск подал соучредитель швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикт Соботки. Предприниматель тогда уточнил, что Новак и Азмуханов продали 52% акций BelkaCar по заниженной цене, не уведомив его. Суд начал рассматривать дело в конце 2023 года.