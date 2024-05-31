Рэпер из Якутии утонул в Москве ЯСИА: рэпер Айаан Никифоров утонул во время купания в московской Клязьме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Якутский рэпер Айаан Никифоров, выступавший под псевдонимом IAN HOPELESS, утонул во время купания в реке Клязьме, сообщили друзья погибшего ЯСИА. Якут был с подругой, когда они начали тонуть. Спасти удалось только девушку.

Айаан жил и работал в Москве. Планировал выпустить новый альбом. Айаана знали многие популярные российские артисты. В январе ему исполнилось 25 лет. Ужасная трагедия. Не верится, что его не стало, — поделились друзья с агентством.

Тело Никифорова находится в столице. Родные и близкие рэпера в настоящий момент занимаются организацией его перевозки в Якутск. Лейбл COLD JUG, с которым сотрудничал исполнитель, обратился к поклонникам с просьбой помочь семье артиста с похоронами.

В Ингушетии ранее обнаружили тело двухлетнего ребенка, который остался без присмотра взрослых и утонул в канале. Трагедия произошла в селе Нижние Ачалуки Малгобекского района. Погибшего нашли днем в русле канала. В поисках участвовал поисково-спасательный отряд «Тарко».

Также в одном из бассейнов спорткомплекса в Татарстане утонул 10-летний ребенок. Мальчик не умел плавать. По данным следствия, ребенок и двое сверстников пошли купаться в бассейн без присмотра взрослых.