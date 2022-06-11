Неизвестный разрисовал стену на выставке «Найти Бэнкси» на ВДНХ

Фото: pixabay

В Москве неизвестный пришел на выставку работ «Найти Бэнкси» популярного уличного английского художника, проходящую на ВДНХ, и разрисовал одну из стен. На изображении можно увидеть человека, замахивающегося цветами.

Прежде чем начать перформанс, неизвестный прикрепил к стене трафарет, послуживший основой для рисунка. Затем он закрасил силуэт черной краской, после чего цветными красками отдельно выделил букет цветов.

Ранее посетитель Лувра кинул торт в картину да Винчи «Мона Лиза», после чего осыпал толпу лепестками роз и призвал «подумать о Земле». Сотрудники музея перформанс не оценили: смотрители несколько минут отмывали десерт со стекла, спасшего полотно, а с неизвестным беседовали сотрудники охраны.