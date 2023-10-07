Мужчина разгромил дюжину автомобилей в Красногорске «112»: мужчина разбил 12 машин в подмосковном Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дюжину автомобилей разгромил неизвестный мужчина в подмосковном Красногорске минувшей ночью, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, местные жители обвиняют в случившемся не злоумышленника, а местную администрацию.

Инцидент произошел в ночь на 7 октября у многоэтажного жилого дома на улице Игоря Мерлушкина в Красногорске. Разгром автомобилей попал на записи с камер видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как неизвестный один за другим крушит автомобили. Всего повреждения получили 12 машин.

Местные жители винят в случившемся местную администрацию. По данным канала, они неоднократно просили облагородить территорию и обустроить хорошую охраняемую парковку, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что таксист и молодая девушка подрались прямо посреди дороги в Москве. Соответствующие кадры распространились в соцсетях. По данным Telegram-канала «Москва сейчас», участница конфликта является пассажиркой водителя.

Судя по опубликованным кадрам, драка произошла в районе станции метро «Кузьминки». Что именно не поделили пассажирка и водитель, не уточняется. При этом конфликт достиг пика прямо посреди автомобильной дороги — девушка набросилась на водителя и стала пинать его ногами.