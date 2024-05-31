Недовольный закрытыми дверями панда Жуи попал на видео Акулова опубликовала видео с недовольным закрытыми дверями пандой Жуи

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале кадры панды Жую в вольере. На них медведь пытается выбраться на улицу, но не может справиться с дверью. Акулова отмечает, что калитка заперта, так как на улице — жара.

Жуи недоволен, что выход на улицу закрыт… на улице жара, — подписала видео руководитель зоопарка.

Ранее были опубликованы кадры панды Катюши, сделанные в ночное время. На них медвежонок при тусклом свете в вольере лазает по лестнице, играет и не дает уснуть своей маме Диндин.

Акулова ранее показала видео, как Катюша ловко забралась по металлической решетке вольера. Однако, как заметила гендиректор учреждения, малышка-панда решила усложнить себе задачу, захватив в зубы игрушку. На опубликованных кадрах панда-акробатка ловко карабкается вверх, несмотря на сложности.

До этого в зоопарке рассказали, что панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение.

24 мая медвежонку исполнилось девять месяцев. Руководительница учреждения отметила, что Катюша весит 27 килограммов, умеет ползать по бревнам и купаться в бассейне.