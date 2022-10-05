Недовольный пассажир взорвал гранату в салоне такси В Москве недовольный пассажир взорвал страйкбольную гранату в салоне такси

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве недовольный пассажир бросил страйкбольную гранату в салон такси, передает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что водитель машины был ранен, врачи диагностировали у него ушиб голени и ушиб мозга легкой степени. Машина также была повреждена. Полиция начала расследование и уже провела ряд криминалистических мероприятий: на месте преступления были собраны фрагменты самой гранаты, а также был снят отпечаток пальца злоумышленника с левой двери автомобиля.

О нападении на таксиста сообщил его знакомый. По его словам, у пострадавшего возник словесный конфликт с нетрезвым пассажиром, которого тот подвозил вечером. В какой-то момент пассажир бросил в салон машины страйкбольную гранату и выбежал из машины, после чего прогремел взрыв.

Первомайский суд Новосибирска ранее признал таксиста виновным в убийстве пассажира и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Известно, что обвиняемый зарезал пассажира в ходе конфликта в январе 2022 года. Сам подсудимый своей вины не признал.

До этого пресс-служба главка МВД по Ленинградской области сообщила, что 34-летний местный житель поссорился с 29-летним таксистом из ближнего зарубежья и прострелил ему ногу из травматического пистолета. Стрелявшего мужчину задержали, а пострадавшему оказали помощь в травмпункте — у него травмы носа, бедра и голени.