«Нечеловеческие вопли»: соседи рассказали об участнике поножовщины в Бутово Устроителем семейной поножовщины в Москве оказался 48-летний детдомовец

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчиной, который 14 июня в московском районе Южное Бутово порезал жену и дочь, оказался 48-летний детдомовец Андрей Демченко, передает Telegram-канал SHOT. После нападения на супругу и ребенка мужчина забаррикадировался в квартире. Когда прибывшие на место спасатели и правоохранители взломали дверь, он не давал себя задержать, свесившись с балкона. При этом он кричал, что воспитывался в детдоме и не хочет больше жить. Соседка семейства утверждала, что инциденту предшествовала громкая ссора.

Это были какие-то нечеловеческие вопли. Мне соседка звонит с девятого и говорит: «Там мужчина на шестом этаже сидит». Он сидит спокойно. <...> Потом полиция подошла, они очень долго с ним разговаривали, — рассказывает жительница дома.

Позже мужчина все-таки выпал из окна и остался жив. Сейчас он госпитализирован. Также в больницу доставлены пострадавшие мать и дочь, которым в том числе была оказана психологическая помощь. По данным Telegram-канала Mash, полицию на место вызвали соседи, которые услышали, как супруги ругаются.