Возвращавшаяся из Дубая в Москву туристка напугала соседей приставаниями SHOT: во Внуково задержали пристававшую к пассажирам туристку из Дубая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала в московском аэропорту Внуково туристку, возвращавшуюся из Дубая, которая приставала к пассажирам во время полета, сообщает Telegram-канал SHOT. При заходе лайнера на посадку она начала обливать соседей водой, ложилась к ним на колени и кричала на весь салон.

Как сообщает канал, на странное поведение одной из пассажирок рейса «Победы» DP794 пожаловались ее соседи. Большую часть полета она вела себя тихо, однако ближе к Москве сначала облила водой из стакана своих соседей, затем легла к ним на колени, а после начала что-то неразборчиво кричать и ругать всех вокруг.

По словам бортпроводников, к моменту их вмешательства девушка не могла стоять на ногах и не отвечала на вопросы. По мнению сотрудников, она испытывала галлюцинации. Члены экипажа заподозрили, что пассажирка могла пребывать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пишет канал. По прилете туристку передали правоохранителям. Полицейские опросили экипаж и приступили к проверке происшествия.

Ранее двое военнослужащих подрались в аэропорту Шереметьево в Москве. Установлено, что возвращавшиеся в Хабаровск участники СВО устроили потасовку в телетрапе во время посадки, из-за чего вылет пришлось задержать на полчаса.