В годы Великой Отечественной войны зоопарк пережил два обстрела, в результате которых горели квартиры сотрудников, архивы и помещения для зверей, рассказали в пресс-службе. Однако несмотря на это, учреждение продолжило работать. За годы ВОВ зоопарк смогли посетить два миллиона человек, среди которых 500 тысяч детей.
Зоопарк был дважды под обстрелом: с 22 на 23 июля 1941 года и с 4 на 5 января 1942 года <...> В ночь с 4 января 1942 года на Новую территорию были сброшены 2 фугасные бомбы, которые попали в Остров зверей <...> В этот день был сильный мороз, примерно 30 градусов, и там находились ценные теплолюбивые животные, необходимо было немедленно забить окна. Буквально за какие-нибудь 20 минут все окна и пробоины были заделаны и помещение утеплено, — рассказали в пресс-службе.
Хищников приходилось кормить мясом павших лошадей, военные ближайшей части также приносили остатки еды из столовой. Штат был сокращен в несколько раз, и большинство работников были женщинами, поэтому своим выживанием учреждение обязано именно их героизму, добавили в пресс-службе. Они не только спасли зоопарк от разрушения, но и сохранили жизнь тысячам обитателей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 9 Мая является особым днем для России, жителям которой необходимо сохранять правду о Великой Отечественной войне для будущих поколений. По его словам, ВОВ коснулась каждой семьи, а свобода и независимость стоили 27 миллионов жизней.