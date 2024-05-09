Ангелина Мороз

«Не закрывался даже в войну»: в Москве рассказали, как зоопарк пережил ВОВ Московский зоопарк пережил два обстрела в годы ВОВ, но не стал закрываться

9 мая 2024 в 13:18

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Посетители зоопарка у клетки со львом. 1944 год