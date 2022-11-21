Не менее 10 судов Москвы были эвакуированы из-за сообщений о «минировании»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не менее 10 московских судов в середине дня были эвакуированы из-за анонимных сообщений о «минировании», сообщили в экстренных службах, передает ТАСС. Немногим позже стало известно, что сотрудники всех эвакуированных судов вернулись к работе.

В понедельник в ряд московских судов поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Из-за этого посетителей и сотрудников этих учреждений эвакуировали. Известно, что это произошло в Пресненском, Солнцевском, Чертановском, Останкинском, Басманном, Нагатинском, Головинском, Коптевском, Перовском и Кузьминском районных судах, — сообщили агентству.

21 ноября на клиентскую почту ЦУМ пришло сообщение о заложенной в здании бомбе. Автор послания утверждает, что заминировал торговый центр по заданию Службы безопасности Украины, получив за это вознаграждение в размере $5000. Злоумышленник добавил, что его действия направлены на поддержку украинской армии. Он также сообщил, что бомба должна взорваться вечером, и пожелал полиции удачи в ее поисках. Помимо прочего мужчина оставил в послании свои контактные данные.