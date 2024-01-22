Названы три знаковых здания, которые восстановят в Москве в 2024 году Мэр Москвы Собянин: в 2024 году отреставрируют Алексеевский монастырь

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Соборный храм в честь иконы Богородицы, именуемой Донской (Большой собор) на территории Донского монастыря

В Москве в 2024 году планируется провести реставрацию более 500 объектов культурного наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Среди знаковых зданий — ансамбль Донского мужского монастыря, здание Центросоюза на Мясницкой улице и Алексеевский женский монастырь, пишет «Москва 24». Как уточнил Собянин, специалисты уже начали первый этап подготовки документации для реставрации церкви Всех Святых на территории женского монастыря.

Специалисты провели научно-исследовательские работы и в прошлом году уже приступили к первому этапу подготовки проектной документации, — отметил мэр.

Реставрационные работы продолжаются на территории Донского монастыря: в его ансамбле более 30 памятников архитектуры и истории. В планах на 2024 год восстановить три оставшиеся башни и храм Святителя Иоанна Златоуста. Здание Центросоюза тем временем хотят оборудовать пандусами между этажами и другими элементам. Там также отремонтируют облицовку фасадов.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в ближайшие 10 лет в Москве появится порядка 40 новых станций метро. В настоящее время в городе продолжается работа над Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиями.