Названы способы помощи собакам во время смога от лесных пожаров Кинолог Уржаевский посоветовал выгуливать собак с зонтом и уезжать за город во время смога

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области держится в Москве уже несколько дней. Собакам тяжело переносить жару, которая от смога только усиливается, сообщил «Радио 1» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Он рассказал, что животных нужно беречь от прямых солнечных лучей, выгуливая их под зонтом, и, по возможности, уехать за город.

Если есть возможность уехать за город, на дачу, это лучшая идея. Если такой возможности нет, то на двери и окна в квартире следует вешать смоченные водой тряпки. Это помогает сдерживать смог и делает воздух в помещении более влажным, — посоветовал кинолог.

Уражевский рекомендует использовать кондиционеры и средства для очищения воздуха. Важно, чтобы питомцы имели доступ к прохладной воде и могли периодически смачивать шерсть и лапы. Эксперт напомнил, что нельзя оставлять собак в закрытых автомобилях и одних дома с закрытыми окнами, если они выходят на солнечную сторону.

Выгуливать собак во время смога лучше либо на рассвете, либо на закате, в таком случае животные окажутся на улице в наименее жаркое время дня. В другое время дня можно использовать зонт для защиты четвероногих от прямых солнечных лучей, отметил эксперт.

Накануне в Гидрометцентре заявили, что смог в Москве продержится до конца рабочей недели. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфана, ликвидация пожаров не поможет москвичам спастись от смога, так как из-за юго-восточного направления ветра неприятный запах все равно будет чувствоваться.