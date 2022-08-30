Названы самые популярные детские имена в Москве Самыми популярными именами для детей в Москве стали Александр и София

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Имена Александр и София продолжают пользоваться наибольшей популярностью у молодых родителей в 2022 году, сообщила ТАСС и.о. главы Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. По ее словам, за год именем Александр назвали 1565 новорожденных, а именем София — 1790 детей.

Уханева отметила, что помимо вышеперечисленных, в тройку лидеров по распространенности мужских имен вошли Михаил и Максим, а женских — Мария и Анна.

При этом она уточнила, что в последнее время москвичи при выборе имени ребенку отдают предпочтение редким вариантам. Особенно это заметно в сравнении с показателями за предыдущий год.

Популярность редких женских имен Мирослава, Есения и Мия и мужских имен Сергей и Адам с начала 2022 года возросла более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также популярность обретает имя Лев, еще в 2019 году оно было на девятой позиции, а в 2022 занимает четвертое место по популярности, — поделилась представительница ЗАГСа.

Ранее магазин детской одежды HushHush составил список имен, которые могут принести успех ребёнку. Эксперты выбрали десять женских и десять мужских имен, которые наиболее часто встречаются среди миллиардеров.

Как оказалось, среди мужских имен наиболее успешными являются Джон, Дэвид, Том, Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед и Джим. К россиянам эти имена никак не относятся, зато среди женских имен, можно найти те, которые россиянки носят с удовольствием: Мэри, Джудит, София, Анна, Виктория, Элизабет, Эбигейл, Ким, Маккензи и Кирстен.