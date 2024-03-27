Названы самые необычные вещи, забытые в московском транспорте Дептранс Москвы: пассажиры забывали кассовый аппарат, скрипку и божьих коровок

В московском общественном транспорте пассажиры забывали кассовый аппарат, скрипку и даже божьих коровок, рассказали в столичном Дептрансе. В 2022 году один из пассажиров метро оставил на станции «Китай-город» контейнеры с божьими коровками. Хозяин быстро заметил пропажу и успел забрать насекомых до того, как их отправили в приют, пишет «Москва 24».

В 2019 году одними из самых необычных находок в московском транспорте стали бутафорский меч и перуанский ударный инструмент кахон. В 2020 году один из пассажиров забыл несколько килограммов гречки. Во время новогодних праздников в 2021 году на Склад забытых вещей попали спальный мешок, шуба и посох Деда Мороз, скрипка и гармонь. В 2022 году список пополнился укулеле, пюпитром, веслами и сосновыми шишками, а в 2023 году — банкой с живым тарантулом и плюшевой игрушкой в виде гуся высотой почти два метра.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что Склад забытых вещей является одним из самых востребованных сервисов столичного метро. За 2023 год благодаря ему пассажиры смогли вернуть более 12 тысяч предметов. С начала 2024 года количество возвращенных вещей составило 2,1 тысячу.

Ранее стало известно, что в январе 2024 года пассажиры оставили в метро более 4 тысяч предметов. Отмечается, что чаще всего люди забывали в метро зимнюю одежду. Самыми необычными забытыми предметами оказались бутафорские казачьи шашки и виниловые пластинки.