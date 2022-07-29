Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами для посуточной аренды Самые дешевые квартиры для посуточной аренды оказались на северо-востоке и востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дешевле всего посуточно снять трехкомнатную квартиру в Москве можно на северо-востоке столицы, а самые приемлемые цены на двухкомнатные и однокомнатные квартиры встречаются в Восточном административном округе, пишет РИАМО. Цена аренды за сутки в этих районах варьируется от 350 до 4000 рублей.

Чаще всего однокомнатные квартиры в столице краткосрочно снимают туристы. На их долю приходится 51,8% всех поисковых запросов. Аренда комнаты дешевле всего будет стоить в Северо-Восточном административном округе — 350 рублей за сутки. Трехкомнатная квартира в этом же районе обойдется в 4000 рублей. На востоке Москвы средняя посуточная стоимость «однушек» и «двушек» составляет 2070 и 2700 рублей соответственно.

Ранее стало известно, что цены на новостройки в России, в том числе в Московском регионе, начали снижаться. В некоторых строящихся ЖК даже можно получить скидку, сообщил руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. Причина остановки роста цен — снижение доходов россиян на фоне растущей инфляции. Несмотря на рост спроса, специалист прогнозирует, что цена на жилье не возрастет до конца лета.