Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем РБК: сильнее всего жилье в новостройках подорожало в Ярославском районе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильнее всего в январе 2024 года жилье в массовых новостройках подорожало в Ярославском районе Москвы, средняя цена квадратного метра там выросла за месяц на 11,4% и достигла 338,4 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков. На втором месте район Марьина Роща, цены там с декабря выросли на 7,5% и достигли 398,5 тысячи рублей за 1 кв. м.

На третьем месте находятся районы Аэропорт и Южное Медведково, средняя стоимость квадратного метра жилья там увеличилась на 4,3% и достигла 472,4 тысячи и 319,7 тысячи рублей соответственно. Также в пятерку лидеров по подорожанию вошли Молжаниновский район (+3,5%, до 257,2 тысячи рублей) и Перово (+3,4%, до 356,1 тысячи рублей).

При этом в целом, согласно исследованию, показатель роста цены в московских массовых новостройках снизился на 0,7%. Средняя цена «квадрата» в первом месяце года составила 339,7 тысячи рублей.

Ранее директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в ближайшие месяцы новостройки в России дешеветь не будут. Так эксперт прокомментировал данные о падении спроса на льготную ипотеку под 8% в некоторых регионах страны. Именно с помощью этой программы и семейной ипотеки под 6% в основном и приобретаются квартиры в новых и строящихся домах.

Эксперт пояснил, что, с одной стороны, спрос подогревают покупатели со вторичного рынка, с другой — на стоимость «квадрата» влияют инфляционные риски, удорожание кредитов и рост цен на строительные материалы.