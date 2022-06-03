Представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь плаза» мог стать поджог, передает РИА Новости. Также была названа еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание, об этом сообщили ТАСС в штабе пожаротушения. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал SHOT.
На место происшествия также прибыл начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов. По предварительным данным площадь пожара составляет 1,000 кв. м.
Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе — умышленные действия, — сказал источник РИА новости.
В штабе пожаротушения сообщили, что пожар произошёл из-за короткого замыкания.
Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения, — пишет ТАСС со ссылкой на штаб.
Утром 3 июня в экстренные службы поступил о вызов о пожаре в бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза». По словам очевидцев, пожар начался на первом этаже. Позднее пламя перекинулось выше и продолжило распространяться. Позднее источник «Интерфакса» сообщил, что в здании могут оставаться сотрудники бизнес-центра, по предварительной информации, около15 человек.