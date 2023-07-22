Названы предварительные причины ЧП с кипятком в ТЦ «Времена года» Эксперт по выживанию Макеев: причиной ЧП в московском ТЦ могло стать несвоевременное обслуживание труб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прорыв трубы с горячей водой в московском торговом центре «Времена года» мог произойти из-за несвоевременного обслуживания и недостаточного технического контроля за системой водоснабжения, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, также большое значение в ЧП сыграл человеческий фактор.

Скорее всего, причиной [прорыва] явилось несвоевременное обслуживание и несвоевременный технический контроль за системой водоснабжения, — заявил Макеев.

Соответствующий инцидент обернулся гибелью людей, потому что руководство ТЦ не отработало методы и способы эвакуации людей, предположил он. Эксперт также высказал мнение, что прорвало крупную магистраль, из-за этого торговый центр оказался затоплен.

Гибель четырех человек в московском торговом центре ранее подтвердил мэр города Сергей Собянин. Он высказал соболезнования родственникам погибших. По словам Собянина, на месте продолжают работу все городские службы, в том числе бригады спасателей.

Как сообщили в Следственном комитете России по Москве, по факту гибели граждан было возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.