Прорыв трубы с горячей водой в московском торговом центре «Времена года» мог произойти из-за несвоевременного обслуживания и недостаточного технического контроля за системой водоснабжения, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, также большое значение в ЧП сыграл человеческий фактор.
Скорее всего, причиной [прорыва] явилось несвоевременное обслуживание и несвоевременный технический контроль за системой водоснабжения, — заявил Макеев.
Соответствующий инцидент обернулся гибелью людей, потому что руководство ТЦ не отработало методы и способы эвакуации людей, предположил он. Эксперт также высказал мнение, что прорвало крупную магистраль, из-за этого торговый центр оказался затоплен.
Гибель четырех человек в московском торговом центре ранее подтвердил мэр города Сергей Собянин. Он высказал соболезнования родственникам погибших. По словам Собянина, на месте продолжают работу все городские службы, в том числе бригады спасателей.
Как сообщили в Следственном комитете России по Москве, по факту гибели граждан было возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.