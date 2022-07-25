Названы округа Москвы, в которых сильнее всего подорожало вторичное жилье

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С июня 2021 года по июнь 2022-го средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Москве увеличилась на 44,4 тысячи рублей (13,76%), наибольший прирост отмечается на территории ЮВАО — там «квадрат» «вторички» подорожал на 59,6 тысячи рублей, что составило 25% от изначальной стоимости, рассказали в пресс-службе Агентства инвестиций в недвижимость Москвы. При этом на текущий момент один квадратный метр вторичной недвижимости в столице в среднем стоит примерно 377 тысяч рублей, сообщают «Вести Подмосковья».

По данным СМИ, на втором месте после ЮВАО расположился САО — там цены на вторичную недвижимость выросли на 62 тысячи рублей (21%), топ-3 этого антирейтинга замыкает ЮАО, прирост в округе составил 50,4 тысячи рублей за метр (20%). Гендиректор агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков предположил, что рост цен в округах связан с появлением нового жилья.

Рост цен в трех округах связан с тем, что в тех частях города появляется больше нового жилья. Стоимость вторички во многом привязана к цене первички. С февраля по март застройщики резко подняли стоимость, а за ними взлетели цены на вторичном рынке, — уточнил Летенков.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что снижение ключевой ставки Центробанком РФ на 1,5% (до 8,0%) является сигналом россиянам покупать квартиры, тем более застройщики идут клиентам навстречу, делая скидку вплоть до миллиона рублей. Он также назвал решение ЦБ РФ долгожданным для профессионалов отрасли. По его словам, подобный ход регулятора «оживит» рынок вторичной недвижимости.