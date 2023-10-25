Названы обстоятельства смерти главы совета директоров ЛУКОЙЛа Baza: глава совета директоров ЛУКОЙЛа Некрасов умер после пятидневного запоя

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Владимир Некрасов

Telegram-канал Baza сообщил, что председатель совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов умер после пятидневного запоя. По информации канала, тело топ-менеджера обнаружила его супруга, до этого он пять дней почти не выходил из своего дома в Серебряном Бору.

Baza сообщает, что несколько лет назад Некрасову поставили митральный клапан в сердце и сделали шунтирование, поэтому он периодически ездил в австрийскую клинику на плановые обследования, а также принимал лекарства, никаких осложнений у Некрасова после операции не находили, он сам также не жаловался на здоровье.

О смерти Некрасова стало известно 24 октября. Топ-менеджер, согласно предварительному медицинскому заключению, скончался от острой сердечной недостаточности. За свою карьеру он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, а также другими государственными и общественными наградами.

В ЛУКОЙЛе напомнили, что менеджеру принадлежит ряд успешно реализованных проектов в сфере обустройства месторождений энергоресурсов, оказавших влияние в масштабе всей нефтяной отрасли и ставших основой авторитета в научной среде — в 2000 году ему присудили ученую степень кандидата технических наук.