Названы необычные предметы, которые москвичи потеряли в метро Дептранс: в январе москвичи теряли в метро бутафорские казачьи шашки и пластинки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В январе пассажиры забыли в московской подземке более 4 тысяч предметов, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного дептранса. Отмечается, что чаще всего люди забывали в метро зимнюю одежду. Самыми же необычными забытыми предметами оказались бутафорские казачьи шашки и виниловые пластинки.

Большая часть из них — сезонные: варежки, перчатки, шапки и шарфы. Но некоторые находки нас удивили, например, бутафорские казачьи шашки или виниловые пластинки с детскими сказками и песнями, — сказали в пресс-службе дептранса Москвы.

Там отметили, что наибольшее количество забытых вещей находят на Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2023 году жители столицы забыли в метро более 50 тысяч предметов.

В ноябре 2023 года сотрудники столичного метро обнаружили сумку, в которой находился черный щенок с белыми лапами. В ведомстве пытались отыскать владельца животного, поскольку на склад утерянных вещей живые находки не отправляются.