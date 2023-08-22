Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в августе стал агент по недвижимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в августе увеличилось число зарплатных предложений размером более 100 тысяч рублей, рассказали РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа». При этом самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали агент по недвижимости, коммерческий агент и бригадир.

В пресс-службе уточнили, что в среднем доля вакансий в Москве с ежемесячным окладом выше 100 тысяч рублей составляет 14% от всех предложений. Размер средней предлагаемой зарплаты при этом — 73 499 рубля ежемесячно, за год рост составил 15%.

Издание пишет, что средняя зарплата агента по недвижимости достигла в столице 154 349 рублей, это самый высокий показатель. На втором месте — коммерческий агент (151 908 рублей), также в тройку лидеров входит вакансия бригадира (141 225 рублей).

В десятку наиболее высокооплачиваемых вакансий в Москве также вошли водитель-дальнобойщик (137 176 рублей), брокер (127 372 рубля), замерщик (126 220 рублей), фасадчик (124 326 рублей), автомаляр (121 838 рублей), водитель самосвала (121 369 рублей) и крановщик (115 940 рублей).

В компании добавили, что доля специалистов, которым предлагают оклад в 90-99 тысяч рублей, составляет 10% от общего количества вакансий в Москве. При этом в городе отмечается стремительный рост зарплат в условиях повышенного спроса на работников.

Также издание сообщает, что высокие средние оклады предлагают также соискателям в Московской области (73 499 рублей ежемесячно), а также Ленинградской (65 526 рублей) и Свердловской областях (64 729 рублей).

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым, по итогам 2022 года доля россиян, среднемесячный доход которых превышает 100 тысяч рублей, составила 10,9 млн человек, или 7,4% населения. В сравнении с 2021 годом этот показатель вырос на треть.