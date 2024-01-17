Названы линии метро Москвы с наибольшим предложением готовых квартир «Домклик»: Филевская линия метро Москвы стала лидером по предложениям жилья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лидером по объему предложений вторичного жилья в районе станций Московского метрополитена стала Филевская линия, сообщил сервис Сбербанка «Домклик». По словам аналитиков, на втором месте рейтинга оказалась Кольцевая линия, а третью строчку заняла Замоскворецкая линия.

На конец 2023 года лидером по объему предложения стала Филевская линия: на станцию в среднем приходится 71 объявление. Второе место заняла Кольцевая линия (59 объявлений на станцию). На третьей позиции оказалась Замоскворецкая линия (57 объявлений на станцию), — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние три года объем предложений готовой недвижимости рядом со станциями столичной подземки вырос в три-четыре раза. Наименьший рост пришелся на район Большой кольцевой линии, из-за чего она опустилась с первого места почти в самый конец рейтинга. По мнению экспертов, слабый прирост, в частности, стал следствием увеличения числа станций БКЛ.

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко ранее допустил, что в 2024 году в России могут начать снижаться цены на вторичное жилье. По его мнению, также может остановиться рост стоимости строящихся квартир. Он подчеркнул, что прогнозы по ценам необходимо строить исходя из текущей экономической ситуации.