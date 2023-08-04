Названы два самых любимых советских фильма у северокорейцев «Ирония судьбы, или С легким паром!» оказался одним из любимых советских фильмов в КНДР

Фото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Визит главы Минобороны России Сергея Шойгу в КНДР дал богатую пищу для размышлений о том, как могут развиваться отношения между народами двух стран. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин в беседе с MK.RU рассказал о двух самых любимых советских фильмах у жителей Северной Кореи.

Ими оказались сериал «Семнадцать мгновений весны» и главная новогодня романтическая комедия СССР «Ирония судьбы, или С легким паром!». Второй так же как и в России смотрят в преддверии Нового года.

Как-то я 31 декабря вечером приехал к одной из наших делегаций в отель в Пхеньяне. Все было брошено, весь персонал сидел перед телевизором, все взахлеб, не отрываясь, смотрели историю зарождающейся любви врача Жени Лукашина и учительницы Нади Шевелевой, — рассказал Жебин.

Огромной популярностью пользуется и картина «Семнадцать мгновений весны». По словам научного сотрудника, северокорейцы умоляли приехать к ним Вячеслава Тихонова, исполнившего роль разведчика-нелегала Штирлица — полковника Максима Исаева. Фильм настолько полюбился жителям КНДР, что они сняли свою, похожую на советскую картину, отметил Жебин.

Недавно сексолог Александра Миллер объяснила, почему фильм «Барби» собрал свыше $800 млн. По ее словам, все из-за популяризации «пластикового».