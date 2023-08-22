В уколовшем девочку шприце из каршеринга оказался наркотик Mash: экспертиза выявила мефедрон в шприце, которым укололась девочка в Москве

Фото: shutterstock.com

Веществом в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в каршеринговом автомобиле в Москве, оказался мефедрон, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, запрещенное наркотическое средство оставил в машине предыдущий арендатор. Родители ребенка намерены привлечь каршеринговую компанию к ответственности.

По результатам экспертизы было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в московском районе Крылатское в минувший понедельник, 21 августа. Ребенок случайно укололся шприцем с неизвестной жидкостью, выходя из автомобиля каршеринга. Девочка была доставлена в больницу для анализов, сам шприц отправили на экспертизу. По словам отца ребенка, он не заметил шприц при проверке автомобиля.

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов ранее заявил, что происшествие с девочкой говорит о необходимости законодательно урегулировать каршеринг. По его мнению, на автомобилях таких сервисов необходимо устанавливать алкозамки для проверки состояния арендаторов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.