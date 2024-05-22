Названо самое суровое наказание участникам смертельной драки в Москве Юрист Русяев: вероятным убийцам человека в Бирюлево грозит пожизненное

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за убийство человека предусмотрена уголовная ответственность по ст. 105 УК РФ, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, убийство без отягчающих обстоятельств карается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Если же такие обстоятельства есть, то санкция ужесточается — от 8 до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Таким образом, лицам, производившим выстрелы в ходе массовой драки в Бирюлево, в результате которых как минимум один человек погиб, грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в зависимости от конкретных обстоятельств убийства, — пояснил правозащитник.

Ранее стало известно, что на улице Медынской в Бирюлево Западном в Москве вечером 21 мая произошла массовая драка со стрельбой. Предварительно сообщалось о гибели одного человека. Полиция оцепляла район.

Позже выяснилось, что в результате потасовки пострадали четыре человека. Их госпитализировали. По предварительной информации, драку затеяли мигранты. Их было по меньшей мере 15 человек. Правоохранители задержали участников потасовки.

Свидетельница конфликта со стрельбой в Бирюлево рассказала, что дерущиеся были неславянской внешности. Она добавила, что открывший огонь мужчина сразу после этого поспешил скрыться. По ее словам, спецслужбы приехали в течение пяти минут. Очевидица утверждает, что пострадавший сразу упал после выстрела.