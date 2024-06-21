Названо число поврежденных из-за урагана авто в Москве и Подмосковье В Москве и Подмосковье из-за урагана «Эдгар» повреждены более 500 автомобилей

Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»

Более 500 автомобилей в Москве и Московской области было повреждено вследствие непогоды, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Отмечается, что машинам был нанесен урон поваленными деревьями и другими предметами.

В результате падения деревьев и незакрепленных конструкций в Москве повреждены 443 автомобиля, в Московской области — 124 автомобиля, — уточнили в оперативных службах.

Всего в регионе ураган повалил более полутора тысяч деревьев, коммунальщики продолжают убирать их. В целом непогода затронула 11 российских регионов, повалив около 1,8 тысячи деревьев и повредив свыше 600 транспортных средств.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что для того, чтобы получить компенсацию за упавшее на припаркованную машину дерево, нужно вызвать полицию и зафиксировать факт случившегося. По его словам, важно составить акт с описанием повреждений.

Накануне по Москве прошел шторм мощностью 10 баллов из 12 возможных. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. При таком ветре, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, происходят значительные разрушения. Стихия валит деревья и вырывает их с корнями. На море же она способна вызывать высокие волны до 10 метров в высоту.