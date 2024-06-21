Названо количество пострадавших от урагана в Москве РИА Новости: два человека погибли и 35 пострадали от урагана в Москве

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Два человека погибли, еще 35 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву накануне, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Среди них, как уточняется, шестеро детей.

По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли, — приводит агентство слова собеседника.

Также отмечается, что сильными порывами ветра повалило 1185 деревьев и три опоры освещения. В результате разгула стихии повреждения получили 643 автомобиля.

Накануне по Москве прошел шторм мощностью 10 баллов из 12 возможных, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, пояснил он. При таком ветре происходят значительные разрушения, добавил он. Стихия валит деревья и вырывает их с корнем. На море же он способен вызывать высокие волны до 10 метров в высоту.

В пятницу и субботу, 21 и 22 июня, осадков в Москве не прогнозируется, заявил руководитель центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура днем не будет превышать +22 градусов, а ночью ожидается от +12 до +14 градусов тепла. Практически такой же температурный режим будет наблюдаться и в воскресенье, 23 июня. Однако во второй половине дня уже ожидаются кратковременные дожди.